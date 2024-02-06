Мир 06 февраля 2024, 01:53 Жителя Камчатки обвинили в государственной измене Жителя Камчатки задержали по подозрению в госизмене за сотрудничество с СБУ РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Камчатки по подозрению в государственной измене. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, мужчина мог сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ).

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«После начала СВО гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ», — рассказали представители спецслужбы.

Мужчина предоставлял СБУ информацию о работе погранслужбы ФСБ РФ и участниках спецоперации. Для получения данных мужчина использовал знакомых и родственников. За это ему беспрепятственно разрешали въезжать на территорию России для снятия денег с банковской карточки и получения выплат от сдачи недвижимости в аренду.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по факту случившегося.

Ранее завербованная СБУ россиянка сдалась сотрудникам ФСБ в Херсонской области. Женщина приехала из Николаева для сбора данных о местах дислокации и передвижениях российских военных. Всю информацию она собиралась передать спецслужбе Украины, однако испугалась уголовной ответственности и рассказала о случившемся ФСБ. В итоге против женщины не стали возбуждать уголовное дело.