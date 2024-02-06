06 февраля 2024, 01:53
Жителя Камчатки обвинили в государственной измене
Жителя Камчатки задержали по подозрению в госизмене за сотрудничество с СБУ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Камчатки по подозрению в государственной измене. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ведомства, мужчина мог сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ).
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«После начала СВО гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ», — рассказали представители спецслужбы.
Мужчина предоставлял СБУ информацию о работе погранслужбы ФСБ РФ и участниках спецоперации. Для получения данных мужчина использовал знакомых и родственников. За это ему беспрепятственно разрешали въезжать на территорию России для снятия денег с банковской карточки и получения выплат от сдачи недвижимости в аренду.
Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по факту случившегося.
Ранее завербованная СБУ россиянка сдалась сотрудникам ФСБ в Херсонской области. Женщина приехала из Николаева для сбора данных о местах дислокации и передвижениях российских военных. Всю информацию она собиралась передать спецслужбе Украины, однако испугалась уголовной ответственности и рассказала о случившемся ФСБ. В итоге против женщины не стали возбуждать уголовное дело.
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