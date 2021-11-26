Планировавших теракт бандитов убили в Карачаево-Черкесии

Двух вооруженных бандитов нейтрализовали в лесах Карачаево-Черкесии. Для поиска террористов там вводили режим КТО.

Операцию провели в 10 километрах юго-восточнее Карачаевска, в лесистой местности вблизи трассы Каменномост — Учкулан, в районе слияния рек Индыш и Кубань. Ограничения действовали с 08:56. По данным регионального УФСБ, ликвидированные боевики планировали теракт.

Представители НАК уточнили, что силовики заблокировали бандитов и предложили им сложить оружие и сдаться властям. Но в ответ преступники начали стрелять по правоохранителям. Был открыт ответный огонь. В результате перестрелки оба бандита были ликвидированы.

В настоящее время на месте боестолкновения продолжаются оперативно-разыскные и следственные действия, устанавливаются личности преступников.