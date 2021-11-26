Режим КТО ввели в Карачаево-Черкесии

Режим контртеррористической операции ввели в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии. Силовики ищут двух вооруженных мужчин, планировавших теракт. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

По данным силового ведомства, ограничения сейчас действуют на участке горно-лесистой местности, в 10 километрах юго-восточнее Карачаевска, вблизи трассы Каменномост — Учкулан, в районе слияния рек Индыш и Кубань.

Режим контртеррористической операции был введен в 08:56. Оперативный штаб республики призвал местных жителей воздержаться от посещения района проведения КТО и в случае необходимости оказывать содействие правоохранителям.

В минувшем октябре в Карачаево-Черкесии были задержаны пять участников запрещенной в России экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. По данным полиции, они под угрозой расправы предпринимали попытки смещения с постов должностных лиц муниципальных органов власти.

* «Ат-Такфир Валь-Хиджра» — запрещенная в России экстремистская организация.