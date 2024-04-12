Криминал 12 апреля 2024, 12:56 Планировавшего передать Украине данные о ВС России мужчину задержали на Кубани ФСБ: жителя Кубани задержали за намерение передать Украине данные о ВС России РИА «Новости»

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На Кубани силовики задержали мужчину, который планировал передать украинской военной разведке информацию о работе Вооруженных сил России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на краевое управление ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемый начал сотрудничать с представителями ГУР Украины.

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«[Он] дал свое согласие на сбор и передачу сведений о деятельности ВС и других силовых органов на территории Краснодарского края», — подчеркнули в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело.

Накануне в ведомстве сообщили о предотвращении теракта на объекте Вооруженных сил России в Донецке. В группу злоумышленников вошли шесть граждан одного из государств Центральной Азии. Деятельность террористической ячейки пресекли.

Также ФСБ сообщила, что специалисты получили информацию о причастности Великобритании к разработке диверсий против России. Речь идет о британском подразделении Special Boat Service сил морской пехоты.