11 апреля 2024, 21:38
ФСБ предотвратила теракт на объекте ВС РФ в Донецке
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки, планировавшей устроить теракт на объекте ВС РФ в Донецке. Об этом сообщило РИА «Новости».
«В группу, которая планировала теракт в Донецке, входили шесть граждан одного из государств Центральной Азии», — уточнило ведомство.
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Боевиков задержали 11 апреля. Выяснилось, что деятельность группы координировали с территории Украины. После совершения теракта в России ее участники планировали выехать сначала в Турцию, а уже оттуда перебраться на Украину.
Ранее ФСБ предотвратила массовый теракт в Москве. Поступила информация, что уроженец одной из стран Средней Азии планировал совершить его в одной из столичных синагог. Иностранца ликвидировали при задержании, когда он оказал вооруженное сопротивление.
Терроризм
ФСБ
Донецк
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