Криминал 07 декабря 2023, 09:48 Пять экспертиз проведут по делу об убийстве Ильи Кивы в Подмосковье СК: в рамках дела об убийстве Кивы в Подмосковье проведут 5 экспертиз РИА «Новости»

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В рамках расследования дела об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы проведут пять разных экспертиз. Об этом сообщили в ГСУ СК России Московской области.

Специалисты назначили судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, физико-химическую, комплексную молекулярно-генетическую и баллистическую судебные экспертизы.

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Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, изъяли смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Осмотрели также автомобиля Кивы и гостиничный номер, где он жил последние месяцы.

«На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения», — подчеркнули в ведомстве.

Киву убили накануне, 6 декабря. Неизвестный выстрелил в политика несколько раз, когда тот гулял по парку, прилегающему к коттеджному поселку.