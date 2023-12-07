07 декабря 2023, 09:48
Пять экспертиз проведут по делу об убийстве Ильи Кивы в Подмосковье
СК: в рамках дела об убийстве Кивы в Подмосковье проведут 5 экспертиз
В рамках расследования дела об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы проведут пять разных экспертиз. Об этом сообщили в ГСУ СК России Московской области.
Специалисты назначили судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, физико-химическую, комплексную молекулярно-генетическую и баллистическую судебные экспертизы.
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Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, изъяли смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Осмотрели также автомобиля Кивы и гостиничный номер, где он жил последние месяцы.
«На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения», — подчеркнули в ведомстве.
Киву убили накануне, 6 декабря. Неизвестный выстрелил в политика несколько раз, когда тот гулял по парку, прилегающему к коттеджному поселку.
Убийство Ильи Кивы в Подмосковье
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