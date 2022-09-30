Пьяный мужчина избил детей в колледже Владивостока и угодил в психбольницу | 360°

Криминал 30 сентября 2022, 06:02 Поделиться Telegram

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Viber Пьяный мужчина избил детей в колледже Владивостока и угодил в психбольницу РИА «Новости»: пьяный мужчина избил детей в колледже парикмахерских искусств Владивостока Pxhere.com

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Пьяный мужчина избил двух подростков в колледже Владивостока. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД России по Приморскому краю. После произошедшего мужчина сначала угодил в полицию, а после — в психбольницу.

Как сообщили в региональном МВД, местная жительница рассказала, что неизвестный зашел в колледж парикмахерских искусств. Он стал ломать мебель и угрожать присутствующим в заведении. Как установила полиция, агрессивно настроенный мужчина живет в квартире над колледжем. Он был пьян, когда у него возник конфликт с подростками.

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«Мужчина нанес телесные повреждения двум несовершеннолетним и повредил имущество в приемной учебного заведения», — привело агентство слова своего собеседника.

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Он также рассказал, что правонарушителя задержали работники частного охранного предприятия. Они и передали его полицейским. В отделении мужчина не успокоился и продолжил агрессивное поведение, «после чего был передан бригаде психиатрической помощи для дальнейшей госпитализации».

Пострадавших подростков направили на судебно-медицинскую экспертизу. С ее помощью установят степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

На вопрос агентства о том, как мужчина смог свободно пройти в здание колледжа, администратор учебного заведения отказалась ответить.

В понедельник, 26 сентября, стрельба произошла в школе № 88 в Ижевске. Жертвами преступника стали 17 человек, среди которых были 11 детей и шестеро взрослых. Мать одного из учеников рассказала «360», что ее ребенок видел смерть своего одноклассника. Сам школьник в тот момент был в кабинете с остальными ребятами.

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