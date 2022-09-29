«Убили мальчика на его глазах». Мать выжившего ученика рассказала о стрельбе в школе Ижевска | 360°

Эксклюзив 29 сентября 2022, 01:31 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber «Убили мальчика на его глазах». Мать выжившего ученика рассказала о стрельбе в школе Ижевска Мать ученика школы в Ижевске: на его глазах убили мальчика и ранили 6 детей с учителем РИА «Новости»

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Вооруженный мужчина убил 17 человек в ижевской школе. Мать одного из учеников рассказала «360», что ее ребенок видел смерть своего одноклассника. В тот момент он находился в кабинете с остальными ребятами.

«У меня ребенок все это видел. При нем убили мальчика, шестерых детей и учителя ранили. Она в шоковом состоянии до сих пор. Остальные ребята чудом остались живы», — отметила Анна.

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По ее словам, погибшему мальчику выстрелили в голову, когда он пытался закрыться руками. Учительница не показывала детям, что она ранена. Женщина смогла вывести всех из класса. Многих успел предупредить о нападении один из школьников.

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«Видимо, он все кабинеты оббегал до четвертого этажа, которые мог. Они успели закрыться в классе информатики. Слышали только выстрелы. Учителя информатики быстро среагировали: перевернули парты и закрылись», — сказала мать ребенка.

Всех школьников вывели из здания и отвели в соседний детский сад. Оттуда их уже забирали родители.

«Им запретили пользоваться телефонами, чтобы не привлекать внимание. Тогда на четвертом этаже уже стреляли», — пояснила Анна.

После нападения с детьми работали психологи.

Стрельбу в школе № 88 открыли в понедельник, 26 сентября. Жертвами преступника стали 17 человек, среди которых были 11 детей и шестеро взрослых.

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