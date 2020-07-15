Пьяный вандал разгромил кладбище в Челябинской области

Смотритель кладбища в челябинском поселке обнаружил около 30 поврежденных памятников. Полиции удалось поймать надругавшегося над могилами. Вандалом оказался молодой местный житель.

О погроме на кладбище стало известно 13 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Источник фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские задержали мужчину 1992 года рождения. Выяснилось, что он напился, пришел на кладбище и начал в «хаотичном порядке» ломать надгробия. Всего от его действий пострадали порядка 30 могил.

После случившегося возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронений. Местному жителю грозят исправительные работы сроком до года или арест до трех месяцев.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения — он дал обязательство о явке.