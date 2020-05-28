Растоптавшего цветы у обелиска ВОВ в Подмосковье отправили под домашний арест

Вандал растоптал цветы и повредил подмосковный обелиск в честь Победы в Великой Отечественной войне. За это суд отправил его под домашний арест, но расследование продолжается.

Следователи просили отправить мужчину под стражу, но суд решил отпустить его под домашний арест, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Как выяснили правоохранители, утром 23 мая мужчина повредил обелиск, возведенный в честь Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом он показал свое явное неуважение к достоянию народа. Кроме того, он специально растоптал возложенные цветы и венок в виде пятиконечной красной звезды.

Место случившегося осмотрели следователи, которые нашли осколки мраморной плиты и зафиксировали все разрушения. Во время допроса вандал во всем признался и раскаялся. Мужчина уже прошел судебно-медицинскую и психиатрическую экспертизы, а в его квартире провели обыск. Сейчас ход расследованию контролируют в центральном аппарате СК.

Ранее появилось видео, где мужчина яростно топтал венок рядом с памятником. Все происходило у обелиска в честь Победы в Великой Отечественной войне в подмосковной Черноголовке. Правоохранители начали расследовать дело о вандализме.