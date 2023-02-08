08 февраля 2023, 17:28
Лжеминера из Забайкальского края осудили почти на 4 года колонии строгого режима
В Читинском районе Забайкальского края осудили жителя Атамановки, который заявил готовящемся теракте. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу суда региона.
В июне прошлого года пьяный мужчина позвонил в службу спасения и заявил, что один из жилых домов собираются взорвать. Его заведомо ложное сообщение проверили, но ничего не нашли.
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В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и девяти месяцев колонии строгого режима.
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Преступления
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