Пьяный мужчина ударил полицейского в аэропорту Новосибирска

Пьяный мужчина напал на сотрудника полиции в новосибирском аэропорту Толмачево. Теперь на него завели уголовное дело.

Случай произошел еще вечером 2 декабря, но об этом стало известно только сейчас. По данным следствия, 33-летний житель Челябинской области оскорблял пассажиров. Об этом говорится сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

После этого полиция задержала хулигана и доставила его в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении. Во время досмотра мужчина стал нецензурно выражаться и оскорблять сотрудника полиции, а затем ударил его ногой в правое колено.

Теперь против дебошира открыто уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование продолжается.

В начале декабря пьяного дебошира пришлось снять с рейса Владивосток — Красноярск. Речь идет о 33-летнем жителе Красноярского края. Он поднялся в самолет, уже будучи нетрезвым. Там он начал нецензурно выражаться и игнорировать просьбы экипажа.