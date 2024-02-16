Криминал 16 февраля 2024, 14:12 Пьяный дебош высокопоставленного таможенника в Калининграде дошел до Бастрыкина Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело на экс-сотрудника ФТС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Задержанный в Калининграде пьяный дебошир представился высокопоставленным сотрудником Федеральной таможенной службы. Видео из изолятора попало в интернет. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщила пресс-служба главка.

Произошедшее в Калининграде назвали «конфликтной историей» с участием бывшего высокопоставленного сотрудника ФТС. Ее активно обсуждали в медиапространстве, а в Следком обратились с просьбой провести проверку и дать правовую оценку.

Реклама

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрию Бочарову возбудить по озвученному факту уголовное дело и представить доклад», — сообщила пресс-служба.

Центральный аппарат следственного комитета возьмет расследование под контроль.

В ведомстве не уточнили, о ком именно шла речь. «Известия» сообщили, что 7 февраля уволился экс-начальник тыла Федеральной таможенной службы Олег Завгородний. Видео с его участием попало в интернет за два дня до этого. Мужчина лежал в изоляторе и угрожал правоохранителям. Росгвардия привезла его из отеля — пьяный чиновник ходил по коридорам, матерился и приставал к другим постояльцам.