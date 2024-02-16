16 февраля 2024, 14:12
Пьяный дебош высокопоставленного таможенника в Калининграде дошел до Бастрыкина
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело на экс-сотрудника ФТС
Задержанный в Калининграде пьяный дебошир представился высокопоставленным сотрудником Федеральной таможенной службы. Видео из изолятора попало в интернет. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщила пресс-служба главка.
Произошедшее в Калининграде назвали «конфликтной историей» с участием бывшего высокопоставленного сотрудника ФТС. Ее активно обсуждали в медиапространстве, а в Следком обратились с просьбой провести проверку и дать правовую оценку.
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«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрию Бочарову возбудить по озвученному факту уголовное дело и представить доклад», — сообщила пресс-служба.
Центральный аппарат следственного комитета возьмет расследование под контроль.
В ведомстве не уточнили, о ком именно шла речь. «Известия» сообщили, что 7 февраля уволился экс-начальник тыла Федеральной таможенной службы Олег Завгородний. Видео с его участием попало в интернет за два дня до этого. Мужчина лежал в изоляторе и угрожал правоохранителям. Росгвардия привезла его из отеля — пьяный чиновник ходил по коридорам, матерился и приставал к другим постояльцам.
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