Происшествия 07 февраля 2024, 15:27 Устроивший пьяный дебош генерал уволился из ФТС ФТС сообщила об увольнении генерала-лейтенанта Завгороднего РИА «Новости»

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Генерал-лейтенант Олег Завгородний, который устроил дебош в нетрезвом состоянии во время командировки в Калининград, уволился из Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Подтверждаем факт увольнения начальника главного управления тылового обеспечения ФТС России Завгороднего по собственному желанию 6 февраля 2024 года», — указали в ФТС.

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Завгородний являлся главой управления с 2017 года. Его неоднократно поощряли ведомственными наградами за время службы в ФТС.

РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых, как утверждается, Завгородний лежит на полу отдела полиции Калининграда в наручниках. В город он приехал на ежегодную региональную коллегию таможни.

Как уточнили авторы материала со ссылкой на разные Telegram-каналы, Завгородний и замруководителя ФТС России генерал-полковник Андрей Струков поселились в пятизвездочном отеле в Калининграде. Там они устроили дебош по время празднования начала командировки, отдыхая в компании женщины в местном ресторане.