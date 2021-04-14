Пьяная женщина напала на беременную с ножом в Ноябрьске

Пьяная жительница Ноябрьска недалеко от роддома набросилась на проходящую мимо беременную женщину с ножом. На нападавшую завели уголовное дело.

Во вторник, 13 апреля, в дежурную часть МВД Ноябрьска позвонил охранник перинатального центра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Согласно заявлению охранника, местная жительница, предварительно, находившаяся в состоянии опьянения, вблизи перинатального центра набросилась на проходящую женщину, высказывая угрозы и демонстрируя при этом кухонный нож», — рассказал собеседник агентства.

Полицейские задержали нападавшую. Оказалось, что она была ранее судима. В отношении нее завели уголовное дело по статье, связанной с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

По данным МВД, беременная женщина не пострадала.

Ранее ученые Женского университета Ихва рассказали, как влияет на здоровье еще не рожденного ребенка употребление беременными алкоголя, кофе и табака. Оказалось, алкоголь влияет на развитие врожденных заболеваний, употребление кофе повышало риск дефицита плода в 1,9 раза, а курение, даже пассивное, увеличивал в 1,6 раза.