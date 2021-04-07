Ученые объяснили, как употребление алкоголя беременными влияет на плод

Ученые Женского университета Ихва объяснили, как употребление алкоголя, кофе и табака беременными влияет на здоровье еще не рожденного ребенка, написало издание «ПолитРоссия».

В эксперименте приняли участие 1600 женщин. Более 11,5% будущих матерей пили спиртные напитки один раз за период беременности, 1,4% делали это весь период вынашивания плода. Примерно 28% опрошенных выпивали три и более чашек кофе в день. Более 1% беременных курили, около 25% подвергались действию пассивного курения.

По словам экспертов, из-за употребления алкоголя в 11 раз чаще у детей развивались врожденные заболевания. Приблизительно в десять раз увеличивалась опасность развития метаболической аномалии у ребенка.

Будущие мамы, которые злоупотреблении кофе, таким образом повышали риск дефицита плода в 1,9 раза. Из-за пассивного курения этот показатель увеличивался в 1,6 раза.