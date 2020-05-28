Пьяная толпа в Чехове побила приехавшего на вызов полицейского

В подмосковном Чехове пьяной толпе не понравились замечания полицейских. Служителей порядка они обматерили, а одного из них несколько раз ударили по лицу.

Полицию 25 мая вызвали местные жители, пожаловавшись на нарушение режима тишины и похожие на выстрелы звуки. Об этом рассказала старший помощник руководителя СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Прибыв по указанному адресу, полицейские столкнулись с группой из пяти молодых людей. Позже к ним присоединились еще порядка 20 человек. Все они были сильно пьяны, вели себя крайне агрессивно, а предъявлять документы отказались.

Собравшиеся разразились в адрес правоохранителей нецензурной бранью и в итоге распустили руки. Один из полицейских получил несколько ударов по лицу.

СК проводит проверку по факту произошедшего. Следователи пытаются установить всех, кто присутствовал во время инцидента, и причастность каждого из них. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за оскорбления и применения насилия в отношении представителей власти.

Уголовное производство уже открыли в отношении мужчины, который в этот день стрелял в воздух. Его заподозрили в хулиганстве. Следствие намерено ходатайствовать о передаче дела в производство сотрудников чеховского отдела СК.