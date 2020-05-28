Молодые люди устроили стрельбу из автомата в подмосковном Чехове

В подмосковном Чехове группа молодых людей устроила пальбу предположительно из охолощенного автомата. Правоохранители задержали нарушителей порядка.

Инцидент произошел у одного из домов на улице Энергетиков. Прибывшие на место сотрудники полиции застали группу молодых людей, которые вели себя агрессивно. Они отказывались предъявлять документы и не подчинялись законным требованиям полицейских, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отделение полиции для разбирательства было доставлено шестеро молодых людей. Предположительно выстрелы производились из охолощенного автомата. Сейчас оружие отправлено на исследование.

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Пятеро молодых людей привлечены к административной ответственности.

Ранее «360» писал, что 24 мая, под окнами домов ЖК «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка. Стрельба началась на автостоянке. В конфликте участвовали около десятка человек. Двое из них получили ранения. Всего полицейские задержали девять человек. Одним из них оказался боец ММА Джамбулат Балиев.

Во вторник, 26 мая, суд арестовал троих фигурантов этого дела.