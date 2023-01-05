05 января 2023, 18:14
Пьяная россиянка попыталась проломить голову фельдшера скорой помощи о стену
СК по Саратовской области начал проверку по делу нападения пациентки на фельдшера скорой
Вызвавшая скорую помощь жительница города Балаково в Саратовской области напала на фельдшера, ударив его головой о стену. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
По его словам, женщина несколько раз ударила медика о стенку затылком. Сотрудницу скорой доставили в больницу с раной затылочной доли головы.
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Следственный комитет региона по факту происшествия начал доследственную проверку. По данным правоохранителей, напавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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«Следствие даст юридическую оценку действиям лица, совершившего противоправные действия в отношении сотрудника скорой медицинской помощи», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Российские медики нередко становятся жертвами во время вызовов на домашние адреса. Нетрезвый житель Саратова 1 января напал на прибывшего медицинского работника, последний получил резаную рану правой кисти. Бригада скорой сообщила о факте нападения в полицию.
Саратов
Врачи
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