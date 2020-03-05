Пьяная мать из Омска бросила младенца в отделе полиции

В Омске женщина бросила в отделении полиции четырехмесячную дочь. Дома над ребенком вполне могли издеваться: у малышки нашли повреждение связок. Правоохранители начали проверку.

Полицейских вызвала 58-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Она рассказала, что ее сын вместе со своей сожительницей пьют в присутствии маленького ребенка — ее внучки.

Инспектор ПНД обнаружил в квартире четырехмесячную девочку и ее родителей. Трезвыми они не были, вели себя агрессивно, а по помещению были раскиданы вещи ребенка.

Мать с малышкой отвезли в отдел полиции, чтобы разобраться в происходящем. Там 31-летняя омичка заявила о своем безразличии к ситуации, оставила дочь у правоохранителей и ушла.

Ребенка передали медикам. Врачи установили, что у девочки растяжение плечевых связок. По мнению источника, на который ссылается ИА Nation News, младенца в семье били. Сейчас малышка в больнице.

Ее отец и мать раньше не стояли на профилактическом учете и не привлекались к ответственности.

Еще одна жительница Омска убила свою дочь из-за хлебных крошек. Ее отправят в исправительную колонию на 11 лет.