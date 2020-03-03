Омичку посадят на 11 лет за убийство дочери из-за хлебных крошек

В Омске суд вынес приговор 28-летней местной жительнице, которая убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек. Женщине предстоит провести в исправительной колонии 11 лет. Свою вину она так и не признала.

Светлану Мирзоеву ждет дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Омской области. Решение Омского областного суда в силу пока не вступило.

Выступая с последним словом, Мирзоева заявила, что дочь убил ее сожитель. Себя виновной женщина не считает.

Преступление, как удалось выяснить следствию, произошло в мае 2019 года. Пьяной матери не понравилось, что двухлетний ребенок раскрошил булочку. Мирзоева с силой запихнула ей хлебные крошки в рот, из-за чего девочка задохнулась и умерла.

Тело ребенка Мирзоева положила в сумку. Из дома страшный груз вынес и спрятал ее сожитель. Вскоре он умер, поэтому убитую малышку так и не нашли.

О пропаже девочки стало известно только 6 июня. В полицию об этом сообщила подруга омички. Семья Мирзоевой стояла на учете как неблагополучная. У женщины есть еще один маленький ребенок. На момент совершения преступления ему было три года.

Гособвинение просило для Светланы Мирзоевой 13 лет лишения свободы.