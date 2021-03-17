Женщину заподозрили в ограблении подруги на 10 миллионов рублей

Жительницу Красноярска заподозрили в ограблении подруги на 10 миллионов рублей. Предположительно, для выполнения «спецоперации» она создала преступную группировку, написал сайт kp.ru.

57-летняя женщина позвала на дело 37-летнего знакомого и его племянника — 17-летнего парня. Все они поехали на дачу к потерпевшей. Уточняется, что там находился ключ от места, где лежали средства. Обвиняемые ворвались в домик и связали канцелярским скотчем всех, кто там был.

По версии следствия, напавшие не только похитили деньги, но отобрали у своих жертв смартфоны и ключи от машины Mercedes-Benz. В отношении трех подозреваемых возбудили пять уголовных дел о разбое, похищении документа, угоне, краже и вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу.

В настоящий момент расследование завершено, материалы передали в суд. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.