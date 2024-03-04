Криминал 04 марта 2024, 11:02 Петербуржца госпитализировали после пьяной драки на автомобильном перекрестке Полиция Петербурга: участника пьяной драки в Красном Селе госпитализировали Dmitry Golubovich/Global Look Press

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В Санкт-Петербурге пятеро мужчин подрались после посиделок в пивной. Одного из участников потасовки госпитализировали, остальных доставили в отдел полиции, сообщило Главное управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем Telegram-канале.

Полицию вызвали в Красное Село вечером 3 марта. Возле дома по проспекту Ленина, 59 сцепились пять пьяных мужчин. Драка завязалась после выхода из пивной и продолжилась на автомобильном перекрестке. Мужчины толкали и били друг друга, с одного из участников стычки сняли куртку и оставили его с голым торсом.

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Четверых нарушителей увезли в отдел полиции. Пятого, 43-летнего мужчину, госпитализировали. Правоохранители начали проверку.

«На данный момент телефонограмм из медучреждения в полицию не поступало», — сообщила пресс-служба.

На парковке у торгового центра в Ногинске убили мужчину. «360» показал видео с места драки.