Эксклюзив 01 марта 2024, 20:16 Мужчину убили в драке с поножовщиной на парковке у ТЦ в Ногинске МВД: мужчина погиб в драке на парковке у торгового центра в Ногинске

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Драка с поножовщиной произошла на парковке одного из торговых центров на Комсомольской улице в Ногинске. Участниками стали две компании мужчин. В результате один из них погиб, второй попал в больницу, сообщили в региональном главке МВД. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

Информация о побоище на парковке у ТЦ поступила днем в дежурную часть МУ МВД России «Ногинское». На место оперативно прибыли сотрудники полиции.

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По данным ведомства, драку устроили две компании. Во время конфликта два человека получили ножевые ранения. Один из них скончался на месте, второго госпитализировали.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников потасовки.