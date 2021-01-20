Петербуржец три дня жил с телом убитой супруги и встретил полицию голым

В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в убийстве жены. Мама убитой трое суток не могла связаться с дочерью.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов первым делом проверили квартиру, которую девушка снимала с супругом.

Дверь им никто не открыл, поэтому пришлось взломать замок. В квартире нашли тело 30-летней женщины с пробитой головой. По комнатам расхаживал 32-летний пьяный супруг убитой. Полицейских он встретил полностью обнаженным.

Подозреваемого отправили в СИЗО, тело женщины передано судебным медицинским экспертам для определения точной причины смерти. Из квартиры изъяли предполагаемое орудие убийства — топор. Расследование продолжается.

В начале января в Санкт-Петербурге мужчина зарезал жену во время ссоры. На место приехали полицейские, от которых мужчина попытался убежать через балкон. В итоге убийца сорвался вниз и скончался.