Житель Петербурга зарезал жену и разбился насмерть

Петербуржец зарезал ножом жену во время ссоры. На место приехали полицейские, от которых мужчина попытался убежать через балкон. В итоге убийца сорвался вниз и скончался.

Мужчина ночью 5 января поссорился с женой в одной из квартир в доме на проспекте Просвещения. Во время конфликта он как минимум шесть раз ранил женщину. Открывать дверь приехавшим полицейским мужчина отказался, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

После вскрытия двери правоохранители увидели раненую женщину. Несмотря на усилия врачей скорой помощи, она умерла от ножевого ранения. Сам убийца побежал от полицейских на балкон, откуда упал и скончался. Квартира находилась на девятом этаже.

Мужчина хотел перелезть к соседям, когда сорвался вниз, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Перед приездом полиции мужчина заперся в квартире и угрожал убить свою семью.

Следователи завели уголовное дело об убийстве. Сейчас они осматривают квартиру и выясняют все обстоятельства. Назначаются необходимые для расследования экспертизы.