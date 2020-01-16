Петербуржец обрил голову дочери и попытался вырвать ей зубы

Житель Санкт-Петербурга таскал шестилетнюю дочь за волосы, обрил ей голову и попытался вырвать зубы. Ребенок объяснил, что был связан родителями на ночь, и не успел дойти до туалета.

Девочка поступила в больницу 15 декабря 2019 года с многочисленными травмами и ушибами и неделю провела в реанимации. По данным RT, речь идет о семье Максима и Татьяны Бердниковых из Купчина. Женщина приходится девочке мачехой.

Девочка рассказала взрослым, что отец раньше таскал ее за волосы, бил и даже пытался вырвать зубы. Сочувствовавшие ребенку люди купили ей одежду и зубную щетку вместо старенького платья и домашних тапочек не по размеру, в которых она поступила.

В больнице попытались связаться с органами опеки, но на их обращение не ответили.

Против отца девочки было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В семье остались еще двое детей. Старшего, четырехлетнего, его забрали в отделение медико-социальной помощи.

В Омске было заведено уголовное дело в отношении отчима, истязавшего четырехлетнего мальчика. У ребенка были порваны уши, на животе были обнаружены ушибы и синяки.