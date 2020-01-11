«Ребенок весь избитый»: дело об истязании мальчика начали расследовать в Омске

Бабушка и отец четырехлетнего мальчика из Омска написали заявление на мать и отчима ребенка, которые якобы его избили. Следователи возбудили уголовное дело и начали выяснять, как на теле мальчика появились синяки и ссадины.

«Уголовное дело возбуждено по статье „Истязание“ по факту причинения четырехлетнему мальчику телесных повреждений — синяков и кровоподтеков», — приводит РИА «Новости» слова представителя регионального СК РФ.

Как пишет местный 12 канал, мальчик живет вместе с матерью и ее сожителем. Бабушка пришла к нему в гости вместе с отцом и увидела, что над ребенком издевались.

«Я откидываю одеяльце, и вдруг мы видим, что ребенок весь избитый, что у него кровоподтеки, весь красный — я даже не могу передать! Я сразу поняла, что это насильственное», — заявила бабушка мальчика Елена Краснова.

По ее словам, у ребенка были порваны уши, под глазами были синяки, а на животе виднелись ушибы и царапины. Сам мальчик рассказал, что его бил отчим.

В итоге родственники обратились за помощью в полицию и намерены добиться лишения родительских прав матери ребенка. Мальчика отправили в больницу для оказания необходимой помощи.

«Ситуация неоднозначная. В рамках расследования будут проверены и учтены доводы всех сторон конфликта», — отметил представитель СК.