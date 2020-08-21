Петербургские лжеэлектрики обокрали 100-летнюю блокадницу

В Санкт-Петербурге двое мужчин обманули доверчивую пенсионерку. Представившись электриками, они попали к пожилой женщине в квартиру и украли у нее деньги.

Злоумышленники пришли к 100-летней пенсионерке, живущей на на улице Бутлерова, под предлогом проверки оборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России. Мужчины отвлекли пожилую петербурженку, вытащили из шкафа конверт с 300 тысячами рублей и скрылись. Следователи возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемых удалось задержать. Они арестованы. Расследование продолжается. В начале лета еще одна пережившая блокаду женщина лишилась своих накоплений. Продавщица меда украла из квартиры 93-летней старушки полмиллиона рублей.