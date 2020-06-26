Петербурженка украла у блокадницы полмиллиона рублей

Пострадавшая обратилась в полицию. Оказалось, что злоумышленница проникла в ее квартиру под видом продавщицы меда и украла деньги из комода, когда хозяйка отвлеклась.

Женщину задержали по отпечаткам пальцев. На нее завели уголовное дело по статье «Кража». Украденные деньги изъяли, теперь полиция устанавливает ее причастность к похожим преступлениям.