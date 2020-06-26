Петербурженка украла у блокадницы полмиллиона рублей
Продавщица меда украла из квартиры 93-летней блокадницы и ветерана Великой Отечественной войны 500 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
Пострадавшая обратилась в полицию. Оказалось, что злоумышленница проникла в ее квартиру под видом продавщицы меда и украла деньги из комода, когда хозяйка отвлеклась.
Женщину задержали по отпечаткам пальцев. На нее завели уголовное дело по статье «Кража». Украденные деньги изъяли, теперь полиция устанавливает ее причастность к похожим преступлениям.