Переживший нападение на трассе под Серпуховом водитель получил ожоги глаз

Водитель грузовика Виктор Колдышев, на которого напала пара с топором и пистолетом на трассе под Серпуховом, находится в больнице. О своем состоянии пострадавший рассказал «360».

«Я ехал в сторону Тулы, <…> и они стали выезжать на обочину и сильно пылить. Летели камни. И я перегородил обочину. Они пытались меня объехать. Им это крайне не понравилось. Сначала выбежала девушка с пистолетом и начала мне угрожать, говорить: „Я тебя сейчас застрелю“, потом она стала угрожать прострелить колесо автомобиля. И вслед за ней выскочил водитель, достал из багажника топор и стал направляться в мою сторону», — поделился Колдышев.

Затем, по его словам, пара увидела, что водителю собираются помочь другие участники дорожного движения. Тогда они сели в машину и уже оттуда, догнав грузовик, продолжили угрожать ему. Колдышев предложил им выяснять отношения на ближайшей стоянке, на что девушка снова выбежала из машины, подбежала к открытому окну большегруза и распылила в лицо водителю непонятный газ. Потом баллончик отлетел в зеркало грузовика и расколол его на две части.

Пострадавший водитель добавил, что потом пытался остановить пару, стучал им по машине рукой, тогда они снова распылили газ в его сторону. Тогда он окончательно потерял зрение, обратно в машину добирался уже на ощупь. Помощь ему оказали очевидцы.

«Потом на место приехали сотрудники ДПС. Но из-за того, что ДТП не было, они предложили отъехать на парковку, чтобы не создавать пробку на дороге. Во время дачи объяснений мне стало совсем плохо — и я уже на такси добрался до больницы, где мне оказали первую помощь», — поделился Колдышев.

Уже после этого он снова поехал в отдел полиции, где написал заявление. Сейчас, по словам пострадавшего, он находится в больнице с ожогами роговицы глаз первой и второй степеней.

Водитель добавил, что другие очевидцы этого конфликта указывали на то, что мужчина, который угрожал ему топором, вел себя так, словно находился в состоянии опьянения.

Накануне стало известно, что травмы глаз водитель получил после того, как ему в лицо распылили перцовый баллончик. Атаку пары на грузовик сняли на видео очевидцы и заявили о готовности передать данные полиции. По данным СМИ, сейчас нападавших ищут правоохранители.