Пара с топором и пистолетом атаковала грузовик под Серпуховом

Мужчина и женщина напали с топором и пистолетом на водителя грузовика, который не пропускал их объехать пробку по обочине дороги в Московской области. О дорожных разборках рассказали очевидцы конфликта.

По их словам, пара хотела объехать дорожный затор, но водитель грузовика отказался их пропускать. В итоге те стали угрожать ему оружием. Сейчас их разыскивает полиция, сообщила «Москва 24».

По словам знакомой водителя большегруза, женщина, которая угрожала пистолетом, в итоге смогла распылить ему в лицо перцовый баллончик. Теперь пострадавший находится в больнице с обожженной роговицей глаза.

Ранее дорожный конфликт со стрельбой устроили водитель иномарки и пассажирского автобуса на Большой Пироговской улице в Москве. В итоге мужчина из легковой машины выстрелил в сторону своего оппонента из травматического пистолета. В результате никто не пострадал.