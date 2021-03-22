Пензенскому губернатору и его сообщникам предъявили обвинение

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и пяти другим фигурантам дела предъявили обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Обвинение выдвинуто по статье УК РФ «Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве» Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его жене Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову. Кроме того, обвинение по этой статье предъявили Федору Федотову и Геннадию Маркову.

Белозерцева задержали 21 марта. Следствие считает, что пензенский губернатор с января по сентябрь 2020 года получал от Шпигеля взятки в виде автомобиля Mercedes, дорогих часов и денег в размере более 30 миллионов рублей.

«Взятки передавались за предоставление группе компаний „Биотэк“ конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов», — уточнили в СК.

Шпигеля тоже задержали. Белозерцева перевезли в Москву, он находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Следствие просит о заключении губернатора и других фигурантов дела под стражу. Решение может быть принято уже 22 марта.