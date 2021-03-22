Пензенского губернатора проверят на причастность к другим преступлениям

Новые эпизоды могут появиться в деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по подозрению во взяточничестве. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

Следственные органы внимательно изучат деятельность Белозерцева на предмет его возможной причастности к другим преступлениям. В связи с этим в отношении губернатора Пензенской области могут возбудить новые дела.

«Могут появиться новые фигуранты и новые эпизоды», — сообщил источник агентства.

Белозерцев был задержан накануне. По версии следствия, пензенский губернатор получал от экс-сенатора, главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля взятки в виде автомобиля Mercedes, дорогих часов и денег в размере более 30 миллионов рублей. Шпигель также был задержан. Белозерцева накануне доставили в Москву, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на Петровке. В понедельник суд может рассмотреть ходатайство о его заключении под стражу.

Следователи ранее по итогам проверки деятельности Белозерцева на посту губернатора, который он занял в 2015 году, оценили ущерб от его действий в 2,9 миллиарда рублей.