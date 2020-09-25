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    25 сентября 2020, 12:26

    Пенсионерка, у которой нашли героин, оказалась главой сети наркоторговцев

    Полина Петрова

    Представители правоохранительных органов сообщили, что обвиняемая в сбыте запрещенных средств 90-летняя пенсионерка управляла сетью наркоторговцев.
    Пенсионерка, у которой нашли героин, оказалась главой сети наркоторговцев

    В среду, 23 сентября, в Челябинской области задержали женщину по обвинению в сбыте героина. Изначально правоохранители решили, что долгожительница выполняла действия по чьей-то указке. В процессе разбирательств эти предположения не подтвердились.

    «Бабушка только прикидывается ягненком. На самом деле у нее была сеть сбытчиков, которые продавали и делали закладки наркотиков», — сообщил источник URA.ru.

    По его словам, при обыске у старушки изъяли 13 граммов героина. Найти пакет удалось не сразу.

    «Оказалось, что героин у нее был спрятан в трусах. Она не могла его случайно спрятать в нижнее белье», — заявил собеседник.

    В пресс-службе полицейского главка обещали подготовить комментарий позже..

    В пятницу, 25 сентября, пожилой жительнице Миасса региона изберут меру пресечения. Правоохранители считают, что пенсионерку отправят под домашний арест. Отбывание наказания сроком от 10 до 20 лет в тюрьме окажется непосильным в связи с возрастом обвиняемой.

    Новости SMI.FM