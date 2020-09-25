Пенсионерка, у которой нашли героин, оказалась главой сети наркоторговцев

Представители правоохранительных органов сообщили, что обвиняемая в сбыте запрещенных средств 90-летняя пенсионерка управляла сетью наркоторговцев.

В среду, 23 сентября, в Челябинской области задержали женщину по обвинению в сбыте героина. Изначально правоохранители решили, что долгожительница выполняла действия по чьей-то указке. В процессе разбирательств эти предположения не подтвердились.

«Бабушка только прикидывается ягненком. На самом деле у нее была сеть сбытчиков, которые продавали и делали закладки наркотиков», — сообщил источник URA.ru.

По его словам, при обыске у старушки изъяли 13 граммов героина. Найти пакет удалось не сразу.

«Оказалось, что героин у нее был спрятан в трусах. Она не могла его случайно спрятать в нижнее белье», — заявил собеседник.

В пресс-службе полицейского главка обещали подготовить комментарий позже..

В пятницу, 25 сентября, пожилой жительнице Миасса региона изберут меру пресечения. Правоохранители считают, что пенсионерку отправят под домашний арест. Отбывание наказания сроком от 10 до 20 лет в тюрьме окажется непосильным в связи с возрастом обвиняемой.