Дело о продаже наркотиков завели на 90-летнюю пенсионерку

«Женщина была задержана 23 сентября в процессе продажи более чем 10 граммов тяжелого наркотика, которые у ней изъяли при обыске. Это считается особо крупной партией, что дало основания для возбуждения уголовного дела», — пояснили полицейские.

Уточняется, что у пенсионерки обнаружили героин. Следствие собирается просить суд отправить женщину под домашний арест. Из-за ее преклонного возраста обычное для такого преступления содержание в СИЗО может оказаться непосильным. Помимо прочего, будет установлена реальная степень вины пенсионерки. Предполагается, что подозреваемая выполняла действия по чьему-то указанию.