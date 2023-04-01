Криминал 01 апреля 2023, 17:54 Пенсионерка пыталась дважды поджечь военкомат в Свердловской области Пенсионерку задержали по подозрению в 2 попытках поджога военкомата в Свердловской области РИА «Новости»

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В Первоуральске правоохранители задержали 73-летнюю женщину. Пенсионерку заподозрили в попытках поджога военкомата, сообщил Telegram-канал Shot.

Первый раз женщина пришла к комиссариату в светлое время суток. Сначала она с кем-то говорила по телефону, при этом рылась в сумке и постоянно нагибалась.

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Подозрительное поведение пенсионерки привлекло внимание сотрудницы полиции, которая дежурила в здании военкомата. Когда та вышла на улицу, женщины на месте не оказалось. Но у входа стояла бутылка из-под шампанского с пропитанной маслянистой жидкостью тряпкой.

После осмотра записей с камер видеонаблюдения стало понятно, что пенсионерка пыталась поджечь «коктейль Молотова», но не справилась с зажигалкой. Кроме того, ее напугали приближающиеся шаги.

Спустя четыре часа пенсионерка вернулась. Но на этот раз ее уже задержали правоохранители в 30 метрах от военкомата. В сумке у женщины обнаружили еще одну бутылку с горючим. Пожилую местную жительницу доставили в отдел.

Накануне поджигателя военкомата в Симферополе осудили. Крымчанина приговорили к 10 годам тюрьмы.