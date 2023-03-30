30 марта 2023, 14:26
Поджигателя военкомата в Симферополе отправили за решетку на 10 лет
Суд вынес приговор жителю Крыма за поджог военкомата в Симферополе
Крымчанина приговорили к 10 годам лишения свободы за поджог военкомата в Симферополе. Приговор вынес Верховный суд республики, сообщило издание «Лента новостей Крыма».
Обвиняемый — житель села Пионерского 1983 года рождения. Его признали виновным в совершении нескольких преступлений, в том числе диверсии.
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Следствие и суд установили, что мужчина выступал против проведения специальной военной операции и в мае минувшего года поджег здание военного комиссариата в Симферополе. Зажигательную смесь злоумышленник приготовил самостоятельно. Возгорание своевременно обнаружили и локализовали военнослужащие.
Помимо этого, обвиняемый пытался взорвать железнодорожные пути. Для этого он заранее раздобыл противотанковую мину.
В июне 2022 года его задержали сотрудники регионального УФСБ. При обысках у мужчины обнаружили и изъяли взрывные устройства.
Согласно приговору суда, первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в ИК строгого режима. Также крымчанина обязали выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.
Суд
Крым
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