Пенсионера заподозрили в покушении на убийство врача в Петербурге

В Санкт-Петербурге врача госпитализировали с ножевым ранением. В покушении на убийство заподозрили 72-летнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В Санкт-Петербурге местный житель подозревается в покушении на убийство медицинского работника. Расследование уголовного дела продолжается», — сказано в сообщении.

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 октября в хирургическом отделении одной из больниц, расположенной в Выборгском районе, пациент ударил ножом в грудь врача. Потерпевшего экстренно поместили в реанимацию, пока неизвестно, в каком он сейчас состоянии. Также нет информации о мотивах злоумышленника. Пенсионера задержали. Все обстоятельства предстоит выяснить экспертам.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Весной в Иране обнаружили останки кинорежиссера Бабака Хоррамдина. В убийстве сознался его отец, военный пенсионер. Мужчина убил 47-летнего сына во время ссоры, а затем расчленил тело. По предварительным данным, он сделал это потому, что сын отказался жениться.