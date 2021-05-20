Пенсионеры убили сына-режиссера за отказ жениться

В Иране обнаружили останки кинорежиссера Бабака Хоррамдина. В убийстве сознался его отец, военный пенсионер. Мужчина убил 47-летнего сына во время ссоры, а затем расчленил тело.

С 2010 года Хоррамдин жил и работал в Лондоне. Во время приезда к родителям у него с отцом завязалась ссора — пенсионер вспылил, что сын в свои годы не собирается жениться.

Останки кинематографиста нашли в воскресенье 16 мая в мусорном контейнере на окраине Тегерана, сообщил сайт IranWire.

Родителей задержали, они сознались в преступлении. Отец Бабака Хоррамдина сообщил, что из-за споров, которые у него были с сыном, на следующее утро он ввел ему обезболивающее, а затем зарезал.

После этого пенсионер расчленил тело, сложил в чемодан и вместе с женой выбросил останки в ближайший мусорный бак.

На допросе семейная пара также созналась в двух других убийствах. 10 лет назад они избили и лишили жизни мужа своей дочери. А через семь лет расправилась и с ней, самой сообщила иранская служба «Голоса Америки» («Голос Америки» внесен в российский реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента).