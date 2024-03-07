Криминал 07 марта 2024, 10:56 Пенсионер пытался перевезти взрывчатку на автомобиле через всю Россию Baza: набитый взрывчаткой автомобиль остановили на трассе М-7 «Волга» РИА «Новости»

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Автомобиль, набитый взрывчаткой, остановили на 777-м километре трассы М-7 «Волга». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, бомбы пытались перевезти через всю Россию на Ford C-Max. За рулем иномарки сидел 64-летний пенсионер.

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Во время досмотра автомобиля в багажнике обнаружили шесть зарядов взрывчатого вещества — по 400 граммов смеси тротила и гексогена в каждом. Они лежали вместе с сумками и вещами. При повторном осмотре полицейские нашли еще 16 зарядов под задними сиденьями.

Пенсионер не объяснил, откуда и для чего у него взрывчатка. Мужчина живет в Хабаровске и ехал туда из Москвы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконной перевозке взрывчатых веществ.

Ранее на днище автомобиля, пытавшегося въехать в Крым, нашли самодельное взрывное устройство. Специалисты переместили машину на безопасное расстояние, а затем обезвредили взрывчатку.