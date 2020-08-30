Пенсионер облил жену кислотой и покончил с собой

ЧП случилось днем 28 августа. До этого супруги неоднократно ссорились на бытовой почве. Во время очередного скандала 73-летний мужчина вылил на 77-летнюю жену кислоту и покончил жизнь самоубийством.

Погибший оставил записку, в которой объяснил мотив своего поступка. Жена издевалась над ним и свела в могилу дочь.

Пострадавшую госпитализировали с ожогами 20% тела.

Ранее стало известно, что уроженец Урала прожил около года с трупом женщины. Ее начали искать соседи, так как долгое время не пересекались с ней. Когда квартиру вскрыли, полицейские увидели мумифицированное тело.