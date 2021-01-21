Пенсионер из Казани убил жену за давнюю измену

Супруги выпивали в одном из домов по улице Толстого. Во время разговора 72-летняя женщина рассказала мужу, что родила дочь от другого мужчины. Также она упомянула об аморальном образе жизни их внучки.

По версии следствия, пенсионер разозлился, схватил нож и ударил женщину в грудь. Пострадавшая скончалась на месте. Мужчина признался в своем поступке пасынку и попытался покончить жизнь самоубийством.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, написало РИА ФАН.

Ранее поссорились двое заключенных в городе Шахты. В ходе словесной перепалки один из участников конфликта нанес другому несколько ударов острым предметом. Пострадавший вскоре умер.