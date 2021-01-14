Поножовщина в ростовской колонии закончилась гибелью заключенного

В ростовской колонии между двумя заключенными произошел конфликт. В результате один скончался на месте. Об этом «360» сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России по региону Марухян Борис.

«11 января в ЛИУ № 20 городе Шахты между двумя осужденными произошла конфликтная ситуация. В ходе словесной перепалки один из участников конфликта нанес другому осужденному несколько ударов острым предметом. Осужденный был немедленно доставлен врачам, была вызвана скорая», — сообщил «360» начальник пресс-службы по региону.

Тем не менее врачам не удалось спасти мужчину. В ведомстве организовали проверку после случившегося.

По данным Telegram-канала «112», осужденный достал из-под раковины обломок ножа и трижды ударил им в туловище своему знакомому. Нападавшего теперь будет ждать новый суд.

Недавно заключенные сообщили об издевательствах в саратовской тюремной больнице. Со слов бывшего заключенного, его избили и дали пять дней, чтобы собрать 300 тысяч рублей. Иначе ему грозило изнасилование. Происходящее обещали снять на видео и опубликовать в Сети. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.