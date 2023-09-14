Эксклюзив 14 сентября 2023, 18:51 Педофила из Татарстана отправили в колонию за надругательство над школьницами Суд Татарстана приговорил изнасиловавшего школьницу педофила к 19 годам колонии

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В Татарстане 43-летнего местного жителя осудили на 19 лет за изнасилование несовершеннолетней девочки и домогательства к еще двум подросткам. О деталях дела рассказала «360» старший прокурор отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры республики.

«Мужчину обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста, и изнасиловании в состоянии алкогольного опьянения девочки, не достигшей 14-летнего возраста», — отметила она.

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По версии следствия, насильник зашел на территорию школы в поселке Осиново. Там он встретил двух 11-летних девочек, которые играли на спортивной площадке.

Злоумышленник подошел к ним и стал угрожать. Затем силой вывел школьниц за гаражи, предварительно заставив их перепрыгнуть через забор. Девочки подчинились и в итоге получили травмы.

Одну из жертв осужденный начал трогать, та испугалась, села на корточки и закрыла глаза. Преступник переключил внимание на вторую девочку, которую в итоге изнасиловал.

После произошедшего школьницы убежали домой и рассказали все родителям. Правоохранители смогли выследить педофила по записям с видеорегистраторов. Его задержали в тот же день.

Старший прокурор отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры указала, что преступление произошло во время летних каникул 11 августа 2022 года.

«Преступник категорически отрицал свою вину и винил во всем сотрудников правоохранительных органов. Медицинское заключение показало, что он полностью вменяемый и осознавал последствия своих действий», — подчеркнула она.

Свою вину мужчина признавать не стал. Суд приговорил его к 19 годам и одному месяцу колонии строгого режима.

Ранее педофил из Тюмени получил 15 лет колонии за приставания к второкласснице. Преступник заманил к себе девочку, шедшую в школьный лагерь, под предлогом помощи, а затем расстегнул штаны.