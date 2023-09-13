Криминал 13 сентября 2023, 17:12 Педофил из Тюмени получил 15 лет колонии за приставания к ребенку

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В Тюмени осудили мигранта, который домогался до второклассницы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

В 2019 году мужчина, прибывший в Тюмень на заработки, встретил девочку, которая шла в лагерь при школе. Под предлогом помощи он сначала начал трогать ребенка, а потом расстегнул штаны. Педофила сразу задержали. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

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