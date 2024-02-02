Криминал 02 февраля 2024, 18:23 Педиатр из Москвы посмеялся над потерявшим на СВО отца ребенком Быстрыкин поручил завести дело о дискредитации ВС РФ против педиатра из Москвы РИА «Новости»

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В Москве педиатр посмеялся над ребенком, который тосковал по погибшему в зоне спецоперации отцу. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить против женщины уголовное дело о дискредитации ВС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи обратили внимание на публикации в СМИ, где рассказали о враче, негативно отозвавшейся во время приема пациентов о действиях российских военных в рамках СВО.

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«Узнав, что семилетний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне СВО, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины», — подчеркнули в ведомстве.

По факту случившегося столичный главк СК начал процессуальную проверку. А Бастрыкин поручил московскому следователю возбудить уголовное дело и расследовать все обстоятельства ситуации.

«Ход и результаты предварительного следствия поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — заключили в Следкоме.

Совфед 7 февраля рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки о ВС России. В проекте документа указали, что лишить его могут и за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.