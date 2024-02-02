Власть 02 февраля 2024, 13:13 Названа дата рассмотрения закона о конфискации имущества за фейки об армии в Совфеде Совфед рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки о ВС России 7 февраля РИА «Новости»

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Совет Федерации рассмотрит закон о конфискации имущества за призывы к осуществлению экстремистской деятельности и за фейки о Вооруженных силах России на заседании 7 февраля. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Авторы инициативы предложили вести поправки в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы. Конфискацию имущества или денег смогут применить за направленную против безопасности России деятельность.

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В пояснительной записке также говорится, что речь идет не о любом имуществе, а лишь о том, которое нажито преступным путем и используется для финансирования незаконной деятельности.

Документ также предусматривает лишение почетных званий и конфискацию имущества за дискредитацию армии, публичные оскорбления и антироссийскую деятельность.

В среду, 31 января, законопроект прошел второе и третье чтение в Госдуме. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что принятый акт является «законом о негодяях».