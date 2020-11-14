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    14 ноября 2020, 13:10

    Пациента с СОVID-19 убили ножом в больнице Светлоярска

    Алена Макаренко

    Тело 87-летнего мужчины с ножевым ранением найдено в Светлоярской центральной районной больнице Волгоградской области, перепрофилированной в госпиталь для больных COVID-19. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
    Пациента с СОVID-19 убили ножом в больнице Светлоярска

    Медсестра навещала пациента в ночь на 14 ноября, в 02:00. Тогда все было спокойно. А в 04:00 пожилого мужчину нашли мертвым — с ножевым ранением грудной клетки. Кислородная маска продолжала работать.

    Пенсионер попал в больницу 29 октября, а после ухудшения состояния 8 ноября — в реанимацию. Когда он пошел на поправку, врачи перевели его в палату на кислородную поддержку.

    Следователи начали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области, отметила «Газета.Ru».

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