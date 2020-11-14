Пациента с СОVID-19 убили ножом в больнице Светлоярска

Медсестра навещала пациента в ночь на 14 ноября, в 02:00. Тогда все было спокойно. А в 04:00 пожилого мужчину нашли мертвым — с ножевым ранением грудной клетки. Кислородная маска продолжала работать.

Пенсионер попал в больницу 29 октября, а после ухудшения состояния 8 ноября — в реанимацию. Когда он пошел на поправку, врачи перевели его в палату на кислородную поддержку.

Следователи начали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области, отметила «Газета.Ru».

За последние 24 часа в России зафиксировали 22 702 новых случая коронавируса. Это рекордный суточный прирост в стране за все время пандемии.