Пациента с СОVID-19 убили ножом в больнице Светлоярска
Тело 87-летнего мужчины с ножевым ранением найдено в Светлоярской центральной районной больнице Волгоградской области, перепрофилированной в госпиталь для больных COVID-19. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Медсестра навещала пациента в ночь на 14 ноября, в 02:00. Тогда все было спокойно. А в 04:00 пожилого мужчину нашли мертвым — с ножевым ранением грудной клетки. Кислородная маска продолжала работать.
Пенсионер попал в больницу 29 октября, а после ухудшения состояния 8 ноября — в реанимацию. Когда он пошел на поправку, врачи перевели его в палату на кислородную поддержку.
Следователи начали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области, отметила «Газета.Ru».
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