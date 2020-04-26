Пациента с коронавирусом поймали в Тольятти. Он сбегал из больницы трижды

В Тольятти возбудили уголовное дело против местного жителя, который трижды сбегал из больницы. У него COVID-19, и он лежал в инфекционном боксе.

«По данным полицейских, подозреваемый безработный ранее судимый житель Тольятти 1992 года рождения, будучи осведомленным, что у него подтвердилось инфекционное заболевание, неоднократно самовольно покидал медицинское учреждение, в котором он был помещен в инфекционный бокс», — цитирует РИА «Новости» представителя самарского управления МВД.

В полиции рассказали, что подозреваемый уходил из больницы без маски, общался с людьми, что привело к угрозе «массового заболевания людей».

Больной задержан. Против него возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Источник агентства уточнил, что пациент сбегал из больницы три раза.

В Самарской области, по информации на 26 апреля, 229 случаев заражения коронавирусом. Два человека погибли, 26 — выздоровели. За сутки в регионе выявили 20 новых случаев, 15 из них — в Тольятти.